سبعيني يغتصب ثلاثة اطفال بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت محكمة الطفل بام درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن الطاهرجلسة محاكمة ستيني، متهم باغتصاب ثلاث طفلات منهن “شقيقتين” أعمارهن بين “6-8-12” وذلك بالصالحة إحدى ضواحي ام درمان واستمعت المحكمة إلى أقوال محرر اورنيك الطب الشرعي جمال يوسف مدير مشرحة ام درمان.

وتمت مناقشته في مستندات الاتهام من هيئتي الاتهام متمثلة في وكيل نيابة الطفل بام درمان عن النائب العام عن الحق العام، وممثل الدفاع في الحق العام، وممثل الدفاع في الحق الخاص، و بحسب صحيفة السوداني الدولية حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع الشاكين وهم أولياء المجني عليهن.

وحسب البلاغ أن المتهم قام باغتصاب ثلاث طفلات منهن شقيقتين بمنطقة الصالحة وتم التحري مع المتهم وأنكر التهمة المنسوبة إليه. المادة السابقة القبض على ستة طلاب وطالبات يمارسون الأفعال الفاضحة بأركويت…

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