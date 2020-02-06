مجرم يهرب مواطني الخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقوم شرطة محلية الخرطوم بمتابعة أحد المتهمين اعتاد على ترويع النائمين بالشوارع حيث ينامون بالشارع والأسواق ويقوم المتهم بالاقتراب من الضحية وإسقاط حجر عبارة عن “صبة” على رأس المجني عليه.

ومع تعدد حوادث المتهم باشر أفراد المباحث بحسب صحيفة الدار، في تتبع خطوات المتهم وألقت المباحث القبض على عدد من المشتبه بهم وما زالت الجهود الشرطية متواصلة لإيقاف عبث المتهم وإرهابه للنائمين بالشوارع خاصة جنوب الخرطوم وقد أفاد مصدر شرطي، بأن الأيام القادمة سوف تشهد توقف نشاطه الإجرامي. المادة السابقة ليس بالإمكان أفضل مما كان !.. بقلم جعفر سليمان

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