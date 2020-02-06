الاعتصام ،، بداية الخلاص.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? اوفت اولترس بوعدها ونفذت الاعتصام بنادي الهلال .
@ اولترس ومنذ شهور رفعت شعار (الرحيل او الاقتلاع) وهاهي تلجأ للخيار الثاني بعد ان رفض كردنه الرحيل .
@ ثوار الاولترس عبروا عن نبض الجماهير واستجابوا لالتماس اللاعبين .
@ عقب مباراة الاهلي هرع اللاعبون نحو مدرج اولترس وطلبوا الحمايه من كردنه وشلته والتزمت بتخليص الهلال وشعبه من الكابوس الكاردينالي الجاسم فوق صدره .
@ اتوقع بل اجزم ان كل مكونات الشعب الهلالي ستشارك في الاعتصام .
@ الروابط ، التنظيمات ، الاقطاب ، قدامى اللاعبين و كافة الاقلام .
@ اقترح تخصيص دفتر حضور لكل المشاركين ذلك ان يوم الحساب قريب .
@ من يغيب اسمه عن دفتر الحضور لا مكان له في هلال ما بعد الكاردينال .
???? بنزينا تحدي شعب الهلال وزعم انه لن يغادر !!
@ قال ايه (لن نسلم النادي الا للقوي الامين)
@ في البدأ نسأل بنزينا هل هو ، قوي امين !!
@ عموماً نادي الهلال ليس احدى شركات الكاردينال حتى يقرر لمن يسلمه وعليه ان يتذكر هتاف الاولترس بقاعة الصداقه يوم التكريم المنقوض (الهلال نادي الملوك… الى آخر المقطع الجميل)
@ الملاوه ما حبابا والاستقاله افضل من الاقاله يا بنزينا .
???? اعلام التطبيل بات في موقف حرج والعاقل من قفذ من المركب الغارق .
@ ثوار الهلال يردون موقف اعلام الهلال من ثورتهم .
@ كل من يوالي المخلوع بنزينا او حتى يتخذ موقف رمادي لا مكان له في هلال ما بعد الكاردينال .
???? على الاقطاب والكبار تحديد موقفهم من الثورة الزرقاء .
@ الارباب اعلن عن موقفه مُسبقاً بخط يده وعبر مواقف صلبه في ساحات الصحافه والقضاء والبرير شكل اول تحالف معارض (الجبهه العريضه) وخصص منتجع البرير مقراً لها .
@ خندقاوي اصدر اول بيان داعم للثوره والكوارتي اطلق شرارة التعبئه الجماهيريه وحدد اليوم الخميس للهبة الزرقاء .
@ الارباب ، البرير ، خندقه والكوارتي في الخطوط الاماميه فهل من مزيد .
???? اليوم الخميس موعد تسليم لاعبي الهلال متأخرات مستحقاتهم الماليه وفقاً لوعد بنزينا لهم في لقاء المواجهه الملتهب امس الاول .
@ في ذلك اللقاء الذي احتضنه نادي الاسره تحدث لاعبو الهلال بغضب واظهروا لاول مره العين الحمراء لبنزينا .
@ ما عاد الشطب يخيف اللاعبين بل بعضهم بات يتمنى الشطب حتى يفر بجلده من الجحيم الكاردينالي وعبارته الاستفزازيه (انا بصرف عليكم من قروش اولادي)
???????? كلام سياسه .
@ الارشيف الذي لا يكذب اكد ان التطبيع بدأ من ايام المخلوع .
@ غندور قال في تصريحات منشوره (لا مانع من دراسة التطبيع)
@ شعبية البرهان تزايدت بعد لقاء نتنياهو والدولار انخفض .
@ لماذا لا يدعو البرهان نتنياهو لزيارة الخرطوم ؟
@ اجزم ان جموع الشعب ستخرج لاستقبال الرجل .
@ تركيا تصدر لاسرائيل سنوياً ما قيمته 3 مليار دولار برغم ذلك لم نسمع من كيزان السودان ما يدين اوردغان كبير جماعة الاخوان الذي يؤي اخوان السودان .
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كانت هذه تفاصيل خبر الاعتصام ،، بداية الخلاص.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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