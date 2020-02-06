الاعتصام ،، بداية الخلاص.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? اوفت اولترس بوعدها ونفذت الاعتصام بنادي الهلال .

@ اولترس ومنذ شهور رفعت شعار (الرحيل او الاقتلاع) وهاهي تلجأ للخيار الثاني بعد ان رفض كردنه الرحيل .

@ ثوار الاولترس عبروا عن نبض الجماهير واستجابوا لالتماس اللاعبين .

@ عقب مباراة الاهلي هرع اللاعبون نحو مدرج اولترس وطلبوا الحمايه من كردنه وشلته والتزمت بتخليص الهلال وشعبه من الكابوس الكاردينالي الجاسم فوق صدره .

@ اتوقع بل اجزم ان كل مكونات الشعب الهلالي ستشارك في الاعتصام .

@ الروابط ، التنظيمات ، الاقطاب ، قدامى اللاعبين و كافة الاقلام .

@ اقترح تخصيص دفتر حضور لكل المشاركين ذلك ان يوم الحساب قريب .

@ من يغيب اسمه عن دفتر الحضور لا مكان له في هلال ما بعد الكاردينال .

???? بنزينا تحدي شعب الهلال وزعم انه لن يغادر !!

@ قال ايه (لن نسلم النادي الا للقوي الامين)

@ في البدأ نسأل بنزينا هل هو ، قوي امين !!

@ عموماً نادي الهلال ليس احدى شركات الكاردينال حتى يقرر لمن يسلمه وعليه ان يتذكر هتاف الاولترس بقاعة الصداقه يوم التكريم المنقوض (الهلال نادي الملوك… الى آخر المقطع الجميل)

@ الملاوه ما حبابا والاستقاله افضل من الاقاله يا بنزينا .

???? اعلام التطبيل بات في موقف حرج والعاقل من قفذ من المركب الغارق .

@ ثوار الهلال يردون موقف اعلام الهلال من ثورتهم .

@ كل من يوالي المخلوع بنزينا او حتى يتخذ موقف رمادي لا مكان له في هلال ما بعد الكاردينال .

???? على الاقطاب والكبار تحديد موقفهم من الثورة الزرقاء .

@ الارباب اعلن عن موقفه مُسبقاً بخط يده وعبر مواقف صلبه في ساحات الصحافه والقضاء والبرير شكل اول تحالف معارض (الجبهه العريضه) وخصص منتجع البرير مقراً لها .

@ خندقاوي اصدر اول بيان داعم للثوره والكوارتي اطلق شرارة التعبئه الجماهيريه وحدد اليوم الخميس للهبة الزرقاء .

@ الارباب ، البرير ، خندقه والكوارتي في الخطوط الاماميه فهل من مزيد .

???? اليوم الخميس موعد تسليم لاعبي الهلال متأخرات مستحقاتهم الماليه وفقاً لوعد بنزينا لهم في لقاء المواجهه الملتهب امس الاول .

@ في ذلك اللقاء الذي احتضنه نادي الاسره تحدث لاعبو الهلال بغضب واظهروا لاول مره العين الحمراء لبنزينا .

@ ما عاد الشطب يخيف اللاعبين بل بعضهم بات يتمنى الشطب حتى يفر بجلده من الجحيم الكاردينالي وعبارته الاستفزازيه (انا بصرف عليكم من قروش اولادي)

???????? كلام سياسه .

@ الارشيف الذي لا يكذب اكد ان التطبيع بدأ من ايام المخلوع .

@ غندور قال في تصريحات منشوره (لا مانع من دراسة التطبيع)

@ شعبية البرهان تزايدت بعد لقاء نتنياهو والدولار انخفض .

@ لماذا لا يدعو البرهان نتنياهو لزيارة الخرطوم ؟

@ اجزم ان جموع الشعب ستخرج لاستقبال الرجل .

@ تركيا تصدر لاسرائيل سنوياً ما قيمته 3 مليار دولار برغم ذلك لم نسمع من كيزان السودان ما يدين اوردغان كبير جماعة الاخوان الذي يؤي اخوان السودان .

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