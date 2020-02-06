(دي المناظر يا مريخاب.. الفيلم لسسسة)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ظللنا منذ سنوات نطالب بابعاد التجار والسماسرة من نادي المريخ، وبح صوتنا ايام ـ مجالس الظلام التي فرضت على الكيان عبر وزارة الشباب وبقرارات تعيين سياسية ـ مطالبين بضرورة منح الفنيين من ابناء النادي فرصة ابداء رأيهم في عمليات الاحلال والابدال، والشطب والتسجيل ولو من باب اعطاء (العيش لخبازو) لكن لم يسمعنا احد..

* وعلى الرغم من ان اشكالية المريخ كانت واضحة امام كل من برأسه عقل، وتتمثل في انفراد التجار والسماسرة بكل القرارات المهمة، الاّ ان احداً من قادة الادارة لم يتجرأ على وضع حد نهائي لتلك السيطرة العرجاء التي كانت مصلحة النادي تأتي بآخر قائمة المطلوبات الضرورية لا لشئ سوى لانهم أنشغلوا بمصالحهم الخاصة ولا شئ سواها..

* عبأ السماسرة رصيدهم بالوهم واساليب الفهلوة.. ونجحوا في تكوين فرقة كبيرة من الكورال والصفاقة الذين لا يعرفون غير ترديد عبارات ببغائية على شاكلة (كلو تمام يا ريس.. والمريخ صار نار منقد.. التسجيلات ناجحة بنسبة اكبر من مائة بالمائة).. وذات الشئ بالنسبة للمعسكرات ومباريات الاعداد التي لا تخرج عن تلك الكورالية..!!

* في كل مرة، عقب انتهاء التسجيلات او عودة البعثة من اي معسكر خارجي سواء اوروبي او آسيوي، نكون على موعد مع عبارات الغزل الشتراء التي تنتهي على الدوام بالخيبة والانكسار، و(السقوط) الذي كاد ان يحول ليصبح (الوجه الثاني لاسم المريخ)..!

* هزائم محلية وافريقية مسنودة بتفاصيل الفشل وتدخل السماسرة في الاعمال التي لا تخصهم.. لانهم يشاركون في التسجيلات، وتحديد المشاطيب، واختيار اماكن المعسكرات، وهوية الفرق التي يجب ان يتبارى معها الاحمر بحيث لا يتعرض فيها الفريق لاي خسارة.. (وده طبعاً من اجل تأمين زيادة ارقام توزيع الاصدارات البايرة)..!

* والاصدارات البايرة تلك لم يفتح الله على واحدة منها الاعتراف بوجود خلل ما في نادي المريخ.. وتدريجياً تابعناها وهي تتحول لنشرات موالية ليس للمريخ الكيان وانما لقادة الكيان ولدرجة اشتبهنا فيها هل يشجعون الفريق ام ان ولاءهم الاكبر للاشخاص..؟

* وعلى ذلك المنوال سارت تفاصيل العمل في نادي المريخ الذي صار الفوز بلقب الدوري الممتاز فرحة لا تحسها جماهيره الاّ مرة كل اربع او خمس سنوات.. ولكل من يشكك في حديثي هذا عليه الرجوع لعدد مرات فوز الاحمر باللقب مقارنة بنده الهلال..

* اما المشاركات الخارجية فحدث ولا حرج.. يدفع القادة ملايين الدولارات التي تذهب جلها الى جيوب السماسرة والوسطاء، ولا يجني الفريق غير الخراب.. لانه سرعان ما تكشف الايام حقيقة المقالب التي ظلت المجالس المعينة تقع فيها مراراً وتكراراً وبواقع مرة كل ستة أشهر وبشكل سنوي..

* وعقب تولي قادة الشرعية لامور الادارة بالنادي الاحمر كان من الطبيعي ان تتوقف مصالح التجار والسماسرة، ولم نستغرب انقلابهم ـ اي التجار ـ على المجلس المنتخب حيث اعلنوا عليه الحرب وبشتى السبل في سبيل النيل منه وايقاف مسيرته سواء بالتآمر او غيره من الاساليب البائسة..

* المجلس الشرعي لم يلتقت للاكاذيب والافتراءات، وقرر تكليف الكوتش جمال ابو عنجة بمهمة الاشراف على التسجيلات الاخيرة بادرة هي الأولى منذ سنوات، وعملياً نستطيع القول ان المدير الفني نجح بامتياز بدليل مستوى الفريق الاخير في كادوقلي..

* انها البداية يا سادة.. ولعل المعطيات تنبئ بالمزيد من الانتصارات والافراح والبطولات في قادم الايام وفي مقدمتها باذن الله لقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي ليستعيد الاحمر سيرته الاولى ونتابعه وهو يتربع على عرش البطولات كما كان.

* اختار المجلس الشرعي اسلوب البيان بالعمل للرد على كل من شكك في التسجيلات، وبشر بفشل الموسم لان الفريق لم يسافر الى كادوقلي بالطائرة ولم يستعد بأي معسكر خارجي.. وغير ذلك من الأوهام التي اثبتت الايام حقيقتها امام عشاق الكيان الاصلاء.

* تخريمة أولى: ضحكت وانا اتابع التحول المفاجئ لبعض الاقلام التي كانت بالامس تبشر بفشل الفريق الاحمر في تحقيق ولو فوز واحد بالنصف الثاني للدوري الممتاز، واولئك الذي سخروا على المدير الفني ابو عنجة واكدوا فشله في التعاقد مع مهاجمين والسماح بذهاب محمد عبد الرحمن وبكري المدينة ومش عارف ايه.. ضحكت لاني وجدتهم بلا خجل وهم يتحولون مائة وثمانون درجة ويمارسون الغزل الاشتر في الفريق الذي سخروا منه بالامس القريب.. (والله خجلت ليكم)..!!

* تخريمة ثانية: سنتفرغ لمتابعة مباريات الدوريات العربية بالسعودية والامارات ومصر وتونس في نهاية الاسبوع الحالي وفي البال اننا سنكون على موعد مع المتعة والاثارة والتحليل المثالي والنقل الاحترافي والتصوير الخرافي والتعليق المثير.. كل ذلك بالطبع سينسينا (خرمجة) قناة (المتاعب) التي عادت للمتابع السوداني بنفس تفاصيل الألم والبدائية في النقل والتغطية والهفوات المتكررة.. (ارحمونا شوية يا عالم.. انتو يا كافي البلاء لا بتشوفو مباريات ولا بتسمعو تعليق في بقية القنوات)..؟!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة أخيرة: دي المناظر يا شباب.. الفيلم لسسسه.. ونهمس في اذن كل كورالي (ده المريخ الراجينو نحنا)..!!