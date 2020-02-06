الصفرنجية (في فتيل).. بقلم هيثم كابو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* جامل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الهلال كثيراً بقراراته التي صدرت أمس تحت مسمى (عقوبة) مع أنها كانت أقرب للتحفيز؛ فالصفرنجية أصحاب سوابق في الشغب والخروج عن النص في المباريات المحلية والافريقية..!

* ما ذُكِر شغب الملاعب والإحتجاج بلا سبب؛ إلا وتذكر الناس (بمبان) عجب..!

* لا يهم الوصايفة كثيراً قرار الكاف بالحفاظ على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي فذاك أمر يهم الأهلي المصري ويغير ترتيبه في المجموعة؛ أما (الصفرنجية) فإن النتائج تساوت عندهم تماماً بعد فقدانهم لفرصتهم في التأهل و(لا يضير الشاة سلخها بعد الذبح)..!

* ذبح محمد مجدي (قفشة) الوصايفة قبل سلخ الكاف؛ ونأمل أن يُحسِن الأهلة قراءة العقوبات طالما أنهم لم يستفيدوا من درس (القفشات)..!

* أربع مباريات بلا جمهور ليست في مصلحة الفريق؛ ولكنها بأية حال في مصلحة جمهور الهلال..!

* بمنع الجمهور الأزرق من حضور أربع مباريات إفريقية يكون (الكاف) قد خفف الضغط على الجماهير التي ما دخلت الإستاد في مباراة خارجية إلا ووجدت الفريق (في فتيل)..!

* كلما لعب الوصايفة مباراة إفريقية تضاعفت أعداد المرضى بمستشفيات الخرطوم..!

* الغرامة المالية التي فرضها (الكاف) على الوصايفة متواضعة جداً؛ مع أن مبلغ الخمسين ألف دولار المؤجل والمرتبط بحسن السير والسلوك يعتبر أضمن من الخمسين ألف دولار واجبة السداد متى ما دخل الجمهور الأزرق الاستاد.!

* عندما يفقد الوصايفة جمهورهم يسهل على كل الفرق عبورهم؛ فالجمهور هو حائط صد الهزائم الأول بالنسبة لكبسور..!

* (كبسور) فقد الجمهور ..!

* يعتمد الهلال على جمهوره في كل شئ لأنه بإختصار يقوم بأدوار كبيرة و(بجدع وبجيب الحجار) ..!!

* (حجار) الملايين ..!!

* الله ..الوطن .. (الحجار) ..!!

* من واقع ما شاهدناه في المباريات المحلية والإفريقية فإننا نقول بصراحة شديدة أن بإمكان الوصايفة تحقيق كأس خارجي إذا كان التنافس ببطولة الأندية الأفريقية في (الرماية) ..!!

* في السكة موج أزرق هدر اسمو (الحجار) ..!!

* إرم وخلي الحجر يتكلم ..خلي الناس منك تتعلم ..!!

* تتعلم أو تتألم ما بتفرق ..طالما الجمهور (بفرق) وبداوي ..!!

*..و”فلق” يا مزمل..!!

* رغم ضعفها تعتبر مثل هذه العقوبات بمثابة وصمة عار في جبين (الصفرنجية) ..و(يا جماعة الكرة أخلاق ..وبلاش كلام “فالق”)..!!

* أشرك الفاتح النقر محترفه المغربي الذي وصفه إعلام فريقه باللاعب الضجة و(المحترف الذي يُحدِث الفارق)، فإذا بالجمهور يحصب الملعب بالكراسي والقارورات ويصنع (الفالق)..!!

* (الفالق) نقطة واحدة عن الأهلي المتأهل؛ بينما الفرق كبير بين تاريخ ورصيد الناديين..!!

* في كل ستة أشهر يتعاقد الوصايفة مع محترفين جدد؛ وهناك فرق كبير بين المحترفين و(العمالة الأجنبية)..!

* يأتي (الصفرنجية) في كل ستة أشهر بعمالة أجنبية لا تجد مكانها في التشكيلة ويسمونهم (محترفين) زوراً وبهتاناً مع أنهم مجرد عطالة يحملون جوازات أجنبية..!

* قوم يا عاطل…!

* (عطلنجية) ما بشدو الحيل و(ما بحلو قضية)..!

* يدفع كردنة في المحترفين دفع من لا يخشى الفقر، ولكن للأسف المردود (زيرو)، وحظ الأزرق عاثر والفريق شغال و(عاطل)..!

* أميز ما في هلال الكاردينال أن لاعبيه الوطنيين (قاعدين كنب) والمحترفين (كاسرين ركب)..!

*نقوش متفرقة*

* حقق الزعيم المطلوب عصر أمس بعودته بثلاث نقاط غالية من كادوقلي؛ فالغيابات كانت كثيرة وصدق أبو عنجة عندما قال (المريخ بمن حضر) ..!

* لو كانت هيئة المواصفات والمقاييس تعرف عملها جيداً لما سمحت للتش باللعب في الدوري السوداني ..!

* بدأية النصف الثاني للممتاز مبشرة؛ فاللقاءات القادمة لا تقبل القسمة على التفريط؛ ولا بد من رفع مستوى الهمة والمسؤولية والإنضباط؛ فالصفوة لن يقبلوا بإهدار النقاط..!

* نأمل أن يستفيد الوصايفة من العقوبات ويهجروا الشغب؛ فكرة القدم تجاوزت مثل هذه الأحداث المستهجنة؛ و(الفرق الكبيرة لا يعرف جمهورها الفلق)..!

* إتفلقي ..!

*نقش أخير*

* (يفلق) كتير كل عقاب يتحسب يمر

(يفلق) كتير طعم الحلو لو يبقى مر ..!!