الكيل بميكيالين يا عصابة الكاف ..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*سياسة الكيل بميكيالين!

*يا عصابة الكاف!

*التاريخ لا يرحم!

*التاريخ لا يكذب!

* نعم..حتى لا يقول احد اننا نتجنى علي عصابة الكاف فسنسند هذا المقال لحقائق وردت في وسائط الاعلام المصرية ابان حادثة الاسماعيلي المصري الذي انتهى مشواره في ابطال افريقيا وعاد قبل اقل من اسبوعين مرفوع الراس في احداث لو حدثت في ملعب الهلال في اللقاء الاخير امام الاهلي لنصبت لجان الكاف المشانق للهلال وادارته جماهيره في ميدان التحرير بمصر وليس اصدار عقوبات بخوض الهلال لاربع مباريات دون جمهور وغرامة مالية تصل الي مائة الف دولار وفيما يلي سننقل تفاصيل العقوبة اولا ومن ثم ناتي بالخبر اليقين في الجزء الثاني من الغاء عقوبات الكاف التي لم تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به في المرة الاولى!

*نعم..القرار الاول الذي اصدره الكاف بعد ساعات من نهاية مباراة الاسماعيلي المصري وضيفه الافريقي التونسي بمدينة الاسماعيلية والتي لم تكتمل بعد حالات الشغب التي قامت بها جماهير الاسماعيلي واعتدائها علي حامل الراية الكاميروني وحكم الوسط اليوم انيانت والذي قام باطلاق صافرة النهاية قبل ست دقائق من نهاية الوقت الرسمي بسبب ثورة الحجارة والقارورات التي امطرت علي حامل الراية الاول وحكم الوسط لتجتمع لجنة المسابقات بالكاف بعد نحو اثنان وسبعون ساعة من مباراة الاحداث واصدرت قراراتها التي جاءت كما يلي..:ـ(قررت لجنة المسابقات فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم الأربعاء عن استبعاد نادى الإسماعيلى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الأفريقى التونسي فى الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة.

وكان الحكم الكاميرونى نيانت أليوم قد قرر إلغاء مباراة الإسماعيلى مع ضيفه فريق الأفريقى التونسي بعد قيام جماهير الدراويش بأعمال شغب، اعتراضا على قرارات حكم المباراة.

وأصبحت المجموعة الثالثة تضم أندية مازيمبى الكونغولى ، الأفريقى التونسي و النادي الرياضي القسنطينى). الي هنا صدرت القرارات من العصابة اياها والتي لم يرد فيها قرارا اخر يقضي بان يؤدي الاسماعيلي اية مباراة في وقت لاحق دون جمهور وهذه تؤكد حقيقة سياسة الكيل بميكيالين ثم الاسوا ان عقوبات لجنة المسابقات او الانضباط بالكاف لم يرد فيها اي نوع لعقوبة مالية ولو درهم واحد فقط وهنا تتاكد محنة الكرة الافريقية التي تقف علي ادارتها اسماء تكيل بميكيالين علما بان مباراة الاسماعيلي لم تكتمل وبان الحكم ومساعده تعرضا للضرب بواسطة الجماهير الاسماعلاوية ومع ذلك لم تصدر اية قرارات سوى الاستبعاد واسقاط نقاط الفريق لمباراتيه امام مازيمبي والافريقي التونسي!حماة الهلال

*ثم جاء الرد الحميم في اعادة الاسماعيلي بعد اقل من اسبوعين لذات البطولة بعد ان قبل طعنه وهذا ما ننتظره من لجان الاستئنافات بالكاف في وقت قريب حيث تم الغاء العقوبات التي اصدرتها لجنة المسابقات استنادا علي استئناف الاسماعيلي والذي اشار فيه الى ان جماهيره لم تقتحم الملعب ولم تتسبب في انهاء المباراة وقالت ادارة الاسماعيلي بان الحكم الكاميروني من تسبب في انهاء المباراة بقراراته الجائرة والظالمة وبان جماهير النادي الاسماعيلي عبرت عن سخطها ليس الا ..ونعود بحول الله.

*آخر الرميات*

*نحتفظ بقرارات الكاف باعادة الاسماعيلي للبطولة الافريقية والغاء العقوبة المفروضة عليه وضرب تقرير الحكم الكاميروني انيانت اليوم بعرض الحائط وكانته لم يكن!

*تحدث الصحافة الجزائرية قبل صدور العقوبات وقتها بان الكاف ولجانه لا تستطيع ايقاع عقوبة بحجم الحدث علي النادي الاسماعيلي ولم تذهب الصحافة التونسية بعيدا عن ذلك علما بان الافريقي كان طرفا في المباراة الملغية وبانه كان متقدما بهدفين مقابل هدف قبل نحو ست دقائق لنهاية المباراة!

*عصابة الكاف ارادت الانتقام من الهلال واكملت الفهم والرواية التي بدات كتابه سطورها منذ ان تجرأ زعيم الكرة السودانية وفاز علي النجم الساحلي بتونس ورفض قرار تعيين الحكم المغربي صاحب الصافرة الفاسدة رضوان جيد لادارة مباراة الاهلي المصري!

*كابتن قرن شطة كما العهد به وفيا لمصر وللنادي الاهلي ولا ننتظر منه ان يقول كلمة حق تناصر الاندية السودانية وبالتالي فان الاتحاد العام مطالب بان يختار من يمثله في لجان الاتحاد الافريقي لكرة القدم خصوصا وان كابتن شطة لم تر منه كرة القدم السودانية اية مساعدة رغم انه ظل ممثلنا لسنوات طوال!

*الامانة العامة لنادي الهلال عليها ان تتحرك بقوة لاجل استرداد حقوق الهلال ورفع الظلم عن كاهل جماهيره!

*تعالوا بكره!