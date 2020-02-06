حصاد أبو عنجة !!.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بداخل الأوساط الجماهيرية و الاعلامية تعالت الأصوات المنادية بتغيير الجهاز الفني للمارد الأحمر و الذي يجلس عليه الكابتن جمال أبو عنجة.

جمهور المريخ يحفظ لجمال تأريخه كلاعب سابق قدم للمريخ و لم يتسبق شيئا.. و مع ذلك فالجمهور و المحللين يرنون لمستقبل الأحمر القريب بقلق و توجس في ظل الادارة الفنية البدائية و البائسة التي يقدمها نجمهم السابق المحبوب.

احترامنا لجمال لا يحجر علينا الجهر بالقول بأن تدريب المريخ العظيم أكبر بكثير من خبراته التدريبية المتواضعه و التي لا تستند علي أي سيرة ذاتية تشفع له.

جمال ابن للمريخ.. شأنه في ذلك شأو العديد من لاعبي الفريق القدامي.. و الناظر للمدربين الحاليين يجد أن من بين أبناء المريخ عددٌ لا بأس به من المدربين الذين يبزون أبو عنجة تأهيلاً و نجاحات فنية كمازدا و ابراهومة و جبره و غيرهم.

ما نرومه للمريخ هو مدربٌ بسيرة ذاتية ضخمة بالاضافة لانجازات فنية تدريبية تدعهما خبرات نوعية لتنقل الأحمر لكوكب الاجادة الحقيقية ليتمكن من الاستفادة من المهارات الفنية العالية التي يرتكز عليها نجوم الفريق المترعين بالموهبة الفطرية الهائلة.

نتمني ـ و ننتظر من الادارة أن تجعل أمنياتنا واقعاً معاشاً ـ أن يتولي تدريب الأحمر مدرباً بدرجة خبير يسير معه الفريق بتؤده و نجاح في دروب البطولة الأفريقية ليعيد أمجاد المريخ السابقة لواقع اليوم الكالح.

التنافس المحلي آخر همنا.. فقد شبعنا بطولات محلية حد التخمة.. و كل ما نحلم به أو نرجوه هو أن نشاهد الأحمر محلقاً كطائر الفينيق العظيم و مظللاً بأجنحته المُشرعة علي أفريقيا بأكملها.

ادارة الفريق ضمت أبرز المواهب المحلية.. و كشف المريخ الحالي مرصع بأفضل الخامات و ألمع النجوم.. و بدون مدرب خبير فلن يستفد المريخ من قدرات نجومه و لن يطور لاعب واحد من قدراته أو يعالج عيوبه الفنية.

بدون وجود مدرب يفيد اللاعبين فسنظل في نفس دائرة التخبط الحالية ليتقدم الفريق في بعض المباريات تارةً بالحظ و أخري بالصدفة البحتة معتمداً في ذلك علي مهارة النجوم الفطرية.

و شتان ما بين الخيول التي تشب في السهول الطبيعية و تلك التي تنشأ تحت رعاية أمهر المدربين و تقدم بعد ذلك أبهي العروض بدلاً من (الرواشة) التي تُقدمها صنوتها الأخري.

لاعبي المريخ الحالين خيولٌ أصيلة تفتقد لربان ماهر و معلم خبير.. فهل سنطمح منها نتائج باهرة؟

لاعبوا المريخ.. أغلبهم صغار في السن و في مرحلة التكوين و التطور نحو الأفضل.. فمن أين لهم بذلك و الدكة الفنية التي يأتمرون بأمرها تفتقر لأبسط مقومات الاضافة لموهبتهم؟!!

ختاماً.. فقد ناشدنا.. و نوهنا و حذرنا.. و نتمني الاستجابة الفورية قبل أن نتباكي علي اللبن المسكوب بعد شهور من الآن.

*نبضات متفرقة*

حتي لا يتهمنا البعض بالتجني علي أبو عنجة بُغية هدم الاستقرار الفني.. فسنترك الأرقام (التي لا تكذب و لا تتجمل) لتتحدث بلسانها الفصيح.

جمال أبو عنجة أدار المريخ فنياً لــ13 لقاء علي رسم بطولة الدوري الممتاز فقط.

مريخ أبو عنجة فاز في 10 مباريات.. و خسر مبارتين (الأمل ـ هلال الأبيض) و تعادل مع الخرطوم الوطني جامعاً 31 نقطة من أصل 39 ممكنة.

من الــ10 مباريات التي فاز بها مريخ أبو عنجة حقق الفريق الفوز بخلع الضرس بهدفين مقابل هدف أمام (هلال الفاشر) ثم بهدفٍ وحيد ضد (مريخ الفاشر).. و بهدفين مقابل هدف أمام (الرابطة كوستي) في الدقيقة 82.

مريخ أبو عنجة فاز علي أهلي عطبرة (طيش الدوري) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقيقة 92.. ثم تمكن بمعجزة من الافلات من كمين الأهلي شندي بهدف نظيف فاز بصعوبة علي الفلاح عطبرة بهدفين نظيفين و نال تعادلاً غير عادل من فك الخرطوم الوطني الذي كان الأعلي كعباً خلال المباراة.

بإستثناء مباراة القمة (التي لم تكتمل) فمريخ جمال لم يحقق فوزاً صريحاً و مريحاً سوي علي أندية (هلال كادوقلي ـ الشرطة القضارف)!!

توقعنا استقدام الادارة لمدرب جديد قبل بداية الاعداد للدورة الثانية و للاسف فما زلنا في الانتظار!!

التوقيت الحالي هو التوقيت المثالي ليتواجد خبير فني ليجد فرصة كافية للتعرف علي مقدرات النجوم و يجد فسحة زمنية تمكنه من الاضافة لنسق ادائهم.

*نبضة أخيرة*

أن تأتي القرارات الصحيحة متأخرة.. خيراً من أن لا تأتي أبداً.