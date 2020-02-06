دبلوماسي إسرائيلي يتحدث عن موعد تبادل الزيارات مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، السفير دور غولد، إن السودان وإسرائيل لن يتمكنا من تبادل الزيارات بين عشية وضحاها.

وذكر السفير لصحيفة “الانتباهة” أنه مع تقدم العلاقة الدبلوماسية فإنه متأكد من حصول تبادل للزيارات”.

وتابع غولد، الذي وصفته الصحيفة بأنه مهندس العلاقات مع الدول الأفريقية ويشغل حاليا منصب رئيس مركز القدس للشؤون العامة، أن “أغلب الزيارات المتوقعة ستكون في الإطار الفني بين البلدين خاصة في المجالات الفنية التي تساعد الشعب السوداني”.