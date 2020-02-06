- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، السفير دور غولد، إن السودان وإسرائيل لن يتمكنا من تبادل الزيارات بين عشية وضحاها.
وذكر السفير لصحيفة “الانتباهة” أنه مع تقدم العلاقة الدبلوماسية فإنه متأكد من حصول تبادل للزيارات”.
وتابع غولد، الذي وصفته الصحيفة بأنه مهندس العلاقات مع الدول الأفريقية ويشغل حاليا منصب رئيس مركز القدس للشؤون العامة، أن “أغلب الزيارات المتوقعة ستكون في الإطار الفني بين البلدين خاصة في المجالات الفنية التي تساعد الشعب السوداني”.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي إسرائيلي يتحدث عن موعد تبادل الزيارات مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.