الجهاد الإسلامي تشيد بإستقالة مسؤول في المجلس السيادي بالسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور أنور أبو طه، بموقف السفير رشاد الطيب السراج، مدير إدارة السياسة الخارجية، بالمجلس السيادي الانتقالي بالسودان الذي اتخذ قراراً بالاستقالة رفضاً للتطبيع مع إسرائيل.
وقال أبو طه في تصريح صحفي الأربعاء: إننا نوجه التحية للشعب السوداني، الذي عبر عن رفضه لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني، وأبى أن يتنكر لفلسطين في مرحلة يتمايز فيها أهل الحق في وجه الباطل”.
وأضاف: إن “الاستقالة، جاءت لإعلاء صوت الأصالة العربية في وجه التردي السياسي، الذي تنحدر معه المواقف بحثاً عن المصالح الآنية الضيقة”.
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