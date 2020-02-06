شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الخميس” عن شحّ بالمخزون الاستراتيجي من القمح بجميع مطاحن الغلال بالبلاد.

وأرجعت الصحيفة بحسب مصادرها شحّ القمح لنفاد المخزون الاستراتيجي، وأوضحت أنّ نسبة مطاحن سين تراجع إنتاجه إلى”45%” فيما تراجعت نسبة إنتاج مطاحن سيقا لـ”60%”.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّ شركة ويتا للغلال تعمل يوميًا وتتوقف يومًا آخر.

وكشف عصام عكاشة عضو مخابز ولاية الخرطوم عن خروج عدد من المخابز من الخدمة، وأرجع ذلك للمشاكل التي يمرّ بها قطاع المخابز.