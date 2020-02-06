الطيران المدني: لم نتلق أيّ إخطار بالسماح للطيران الإسرائيلي بعبور الأجواء السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت سُلطة الطيران المدني، أنها لم تَتلقَ أيِّ إخطارٍ بالسماح للطيران الإسرائيلي بعبور الأجواء السودانية، وقالت: “حتى الآن ما سمحنا”، ونوّهت إلى خطوات مُحدّدة ليتم ذلك، منها المُوافقة السِّياسيَّة، ثُمّ الجهاز التنفيذي، ثُمّ الجهات الفنية.

وأكّد الناطق باسم السُّلطة عبد الحافظ عبد الرحيم لـ(الصيحة) أمس، أنّ السُّلطة هي الجهة الفنية وتأتي في المرحلة الثالثة بعد مُوافقة الجهات السيادية والتنفيذية، وقال إنّ هُنالك ترتيباتٌ وجدولة لعُبُور أيِّ طيرانٍ، منها جدولة الطيران العابر وإمداد بالمعلومات للطيران، وأكّد أنّ طلب إسرائيل عُبُور طيرانها الأجواء السودانية يُعزِّز موقف السودان الفني والجُغرافي بأنّه مُلتقى الطُرق الجوية وأقصرها ومن أفضل الدول في المجال الجوي لعُبُور الطيران وأكثرها أماناً، وأكّد حافظ أنّ الخطوة فُرصة للسودان ليسوق طلبه لجذب المزيد من الطائرات العابرة، وقال إنّ السودان نفّذ أكبر مشروع إعادة تخطيط للمجال الجوي للبلاد، وأشار إلى مشروعٍ لافتتاح مَمَرّات جوية جديدة، وأكّد وُجُود عوائد مادية كبيرة ومُباشرة تَعُود لخزينة الدولة مُقابل المعلومات والأجهزة وغيرها.

الصيحة