تجمع المهنيين السودانيين يصدر بيانا جديدا حول لقاء البرهان ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف تجمع المهنيين السودانيين لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالتجاوز الخطير من طرف الفريق أول البرهان لمؤسسات السلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية التي تحكمها على حد قوله اردن سيتي “بري”.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان نشره في وقت مبكر صباح اليوم رفضه القاطع للقاء وأي مخرجات تمخضت عنه جاء ذلم بعد اجتماع مطول لمنسوبيه بمقره .

وأشار البيان إلى أن السياسات والعلاقات الخارجية للدولة السودانية من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ومحاولة الفريق أول البرهان اختطاف القرار تهدد تماسك الفترة الانتقالية.

ولفت التجمع إلى أن موقف الشعب السوداني ودولته الثابت تاريخياً هو عدم التعامل أو التطبيع مع الكيان الاسرائيلي دعماً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته ذات السيادة الكاملة.

وأشار تجمع المهنيين إلى أن مطلب الشعب السوداني وما أقره إعلان الحرية والتغيير هو استقلال القرار والسياسة الخارجية السودانية وعدم ارتهانها لأي قوى خارجية أو محاور .

وأكد تجمع المهنيين السودانيين أنه يرصد كل محاولات فلول النظام البائد وقوى الثورة المضادة لاستغلال هذا التجاوز من الفريق أول البرهان لتأجيج الفتنة وإثارة النعرات، وقال إن هذه المحاولات البائسة مكشوفة لجموع الشعب الثائر وهو القادر على مجابهتها وهزيمتها .

وأوضح البيان أن هذا التجاوز والتغول المخل من طرف رئيس مجلس السيادة يؤكد الضرورة الملحة للإسراع في عملية استكمال بناء هياكل ومؤسسات السلطة الانتقالية.