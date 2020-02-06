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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بينما أعجب البعض باناقتها، انتقدها آخرين على هذا الفستان (الصارخ)، وعلق أحدهم رفيدة من خوذات الحروب والسترات الواقية إلى نجمة بفساتين السهرات.
وكانت (رفيدة) قد نشرت الصورة على حسابها قائلة:
( مرسال الشوق يا الكلك ذوق .. هنيئاً للجميع بتقديم العركي لأغنية جبل مرة للكابلي، في حفل تكريمه الكبير .. وهنيئاً لي بتقديم جبلين ( الكابلي وأبوالعركي).
كانت هذه تفاصيل خبر أحمر) “رفيدة ياسين” بجانب “أبوالعركي البخيت” يثير تعليقات رواد مواقع التواصل.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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