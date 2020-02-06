أحمر) “رفيدة ياسين” بجانب “أبوالعركي البخيت” يثير تعليقات رواد مواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بينما أعجب البعض باناقتها، انتقدها آخرين على هذا الفستان (الصارخ)، وعلق أحدهم رفيدة من خوذات الحروب والسترات الواقية إلى نجمة بفساتين السهرات.

وكانت (رفيدة) قد نشرت الصورة على حسابها قائلة:

( مرسال الشوق يا الكلك ذوق .. هنيئاً للجميع بتقديم العركي لأغنية جبل مرة للكابلي، في حفل تكريمه الكبير .. وهنيئاً لي بتقديم جبلين ( الكابلي وأبوالعركي).