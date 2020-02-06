الطاقة : نبذل جهوداً جبارة لإعادة خط هجليج للعمل

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الخليج 365 :
أكدت وزارة الطاقة والتعدين، أنها تبذل جهوداً جبارة ومتسارعة لمعالجة عطب خط هجليج في أسرع وقت ممكن.
واوضح وكيل الوزارة د. حامد سليمان حامد الموجود بالموقع مشرفاً على أعمال الصيانة، أن مكان العطب يقع بين محطة الضخ (٢) و(٣) بمنطقة ام سيالة بولاية شمال كردفان.
ووصف حامد عمليات الصيانة التي تجري للخط الناقل للخام المنساب من منطقة هجليج، بأنها ملحمة وطنية كبيرة تداعى لها عدد كبير من المهندسين والفنيين السودانيين وعلى رأسهم مسؤولي الوزارة ومديري الشركات لمتابعة سير العمل من الموقع والاطمئنان على توفر كل المعدات والآليات والأدوات اللازمة.
واشاد الوكيل بدور شركات البترول التي ارسلت أتيامها الفنية ومازالت تقدم خدماتها، منها مصفاة الأبيض وشركة سودابت وشركة خطوط الانابيب وشركة بتروانرجي وشركة داينمك، وتوقع ان يتم انجاز العمل في اقرب وقت.
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