لاءات الخرطوم الثلاثة صرن سراب..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منذ بزوغ فجر الاستقلال ظل السودان كتلة رفض صماء وعصية على اي محاولات اختراق من قبل ضعفاء النفوس وباعة الهوى للتطبيع مع الكيان الصهيوني ظنا منهم ان التطبيع يعود للسودان بالخير الوفير وترسل السماء ماءها وتخرج الارض بركاتها ايفاءً بالوعد المقطوع..!!

هاهو القرآن الكريم بين ظهرانينا ويخبرنا بكل وضوح وبآيات بينات ان اليهود لن ترضى عنا حتى نتبع ملتهم،ونحن ضاربين بقول الله عز وجل عرض الحائط وباحثين عن رضا اليهود ومتمسكين بحجج واهية لا تقنع الذي كتبها فضلا عن الذي يُراد إقناعه بها.

لو أخذنا هذه المقارنة في الاعتبار لتأكد لنا ان اليهود لا يريدون خير للبشرية كافة فضلا عن المسلمين،المقارنة تتمثل في الآتي:

تشابه بين مصر وايران من حيث الحضارات والشعوب واشياء اخرى لا يسع المجال لذكرها

مصر تُطبع وتتبادل السفارات مع الكيان الصهيوني وايران تمتنع وتدعم القضية الفلسطينية ..!

السؤال الذي يطرح نفسه..

اين مصر الآن؟

واين ايران الآن؟

مصر تعتمد إعتماد كلي في جميع مناحي الحياة على الدعم والهبات حتى على مستوى الجيش الذي يمثل الأمن للبلد

وايران تصدر فائض القمح والخضر والفاكهة والمنسوجات الى اوروبا وامريكا،ولديها إكتفاء ذاتي في مجال التسليح،والتكنلوجيا التى عجز الاعداء عن فك طلاسمها،وهي الآن تقارع اقوى قوة على وجهه الارض مستعينة بعون الله وارادة شعبها وتكبدها الخسائر في كل الميادين عسكرية كانت أو غير ذلك،حتى صار يحسب لها الغرب الف حساب قبل أي خطوة يخطيها..!

نعم السياسة تعتمد على المصلحة في المقام الأول،ولكن هناك ثوابت لدى الشعوب والانظمة التى تستمد شرعيتها من شعبها ولا تغرر به حفاظا على مصلحتها الشخصية كما يحدث الآن في السودان..!

رسالة للبرهان…ممن اخذت التفويض حتى تذهب الى كيان غاصب وتتودد له بأن يجعل فاقتك غنى؟!أنسيت انك حكومة تسييرية لا تملك حق الحديث عن قرارات مصيرية محصورة في يد الشعب ويمثله برلمان وحكومة منتخبة.

خرطوم اللاءات الثلاث اصبحت قاب قوسين أو ادنى من الانزلاق في رحلة اللاعودة بسبب عكسري اعطيت له الخطة مرسومة وممهورة بختم الصهاينة،تم إعدادها في ابراج دبي منبع الفتن ومستنقع الرزائل…

انهيار السودان بات مقطوع به بعدما ولوا اليهود وخانوا الشعب ومن قبله خانوا الله ورسوله،لافرق بينكم وبين النظام البائد اذ انه اقتطع قطعة من البلاد وسلمها لليهود وها انتم تسلمون ما بقي من السودان غير منقوص شبرا واحدا للصهاينه.

والعاقل من له حكيم يرشده

٦فبراير ٢٠٢٠م..ابوحسام