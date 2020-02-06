إرتفاع حادلأسعار النفط رغم زيادة المخزون الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم رغم زيادة المخزون الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم 31 يناير الماضي

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن اتجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة الأخرى في إطار تجمع “أوبك بلس” نحو إقرار خفض جديد للإنتاج بهدف الحد من المعروض في الأسواق

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 1,14 دولار أي بنسبة 2,3% إلى 50,75 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل

كان السعر قد تراجع في ختام تعاملات أمس بمقدار 0,50 دولار أي بنسبة 1% إلى 49,61 دولار للبرميل

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يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 3,4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 3,5 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع مخزون البنزين خلال الأسبوع المنتهي يوم 31 يناير الماضي بمقدار 100 ألف برميل بعد ارتفاعه بمقدار 1,2 مليون برميل في الأسبوع السابق

وتراجع مخزون السولار (الديزل) بمقدار 1,5 مليون برميل في الأسبوع الماضي أي أكبر من تراجعه في الأسبوع السابق وكان 1,3 مليون برميل

كانت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس قد أشارت إلى أن المخزون الأمريكي من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 4,18 مليون برميل بما يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 2,8 مليون برميل فقط