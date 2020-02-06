عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 6 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

البرهان: حمدوك على علم بلقاء”نتنياهو”

توقّعات بصدور قرار من البرلمان الألماني باستئناف الدعم التنموي للسودان

رئيس الوزراء يشدّد على الالتزام بالوثيقة الدستورية

آخر لحظة

التفاصيل الكاملة لحدث الساعة

البرهان: لقاء نتنياهو بمباركة حمدوك ومبادرة أمريكية

المخابز تنذر الحكومة وتخريب بمستشفى بأم درمان

قيادي إسلامي: يجب التطبيع مع إسرائيل

الجريدة

البرهان: أخطرت حمدوك ورئيس حزب كبير مع التكبيغ

الشيوعي: تأييد الجيش للقاء عنتبي سيعيد البلاد إلى الانقلابات العسكرية

قانونيون يشرعون في مقاضاة البرهان لخرقه الوثيقة الدستورية

أخبار اليوم

«أخبار اليوم» تنشر وقائع التنوير الصحفي للبرهان حول اللقاء التاريخي مع نتنياهو.

البرهان يروي القصة الكاملة ويكشف الأسرار ويؤكد إخطار حمدوك بالخطوة.

مجلس الوزراء يصدر بيانا في الساعات الاولي من الصباح حول افادات البرهان في التنوير الصحفي.

الوطن

البرهان يكشف كواليس لقائه بنتنياهو

استقالة مسؤول بالسيادي احتجاجاً على التطبيع

البرهان: اللقاء مع “نتنياهو” جاء بعلم حمدوك وله فوائد كثيرة

صوت الأمة

البرهان: شركات الطيران تعبر الأجواء السودانية إلى إسرائيل

حمدوك يطالب الهياكل الانتقالية الالتزام بالوثيقة الدستورية

البرهان : ما تم بيني ونتنياهو اتفاق مبدئي ولا يمس السيادة الوطنية

معادن سامة تقتل 46 عامل بأم درمان

Advertisements

الانتباهة

مستشار نتنياهو للانتباهة”: الأبواب مفتوحة للسودانيين لزيارة المسجد الأقصى

البرهان: أخطرت حمدوك بلقاء”عنتبي” قبل موعده بيومين وخطوات عملية لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

وفاة مريض في عملية جراحية وذووه يحطمّون قسم الطوارئ بمستشفى”النو”

قيادي بالتغيير: اتجاه لتمديد الانتقالية إلى”4″ سنوات

المجهر

“البرهان” يكشف تفاصيل مثيرة عن لقائه “نتنياهو”

أخطرت “حمدوك” ولم تتوسط بيننا دولة ولا علاقة لـ”قوش” باللقاء

لم تتوسط بييننا دولة.. وقوى الحرية والتغيير موافقة على مخرجات اللقاء

الصحة: تكمل استعداداتها لاستقبال الطلاب السودانيين القادمين من الصين

ذوو مريض يحطمون مستشفى “النو” بعد وفاته أثناء عملية زائدة وهروب الطبيب

الدار

تفاصيل جديدة حول لقاء البرهان بالرئيس الإسرائيلي

اللقاء مع نتنياهو لمصلحة الأوضاع الاقتصادية وهو بعلم (حمدوك)

تخريب مستشفى “النو” بعد وفاة مواطن في عملية جراحية

دكتور بلدو: أنا لم ادعو للمثلية وقبول شيء يرفضه العقل والدين

حالة اشتباه بكورونا بمستشفى بحري تثير الرعب ووزارة الصحة توضح

اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان الرياضيات المتخصصة للثانوي

الصيحة

البرهان: فتحنا نفاجًا نحو العالم

فيصل للصيحة”: التطبيع مع إسرائيل خرق لموقف الشعب السوداني

الطيران المدني: لم نسمح بعبور الطيران الإسرائيلي حتى الآن

جبريل إبراهيم: يجب إعطاء سلطة أكبر لأهل الأقاليم لتقرير شأنهم

السوداني الدولية

البرهان: أخطرت حمدوك

رئيس مجلس السيادة: اللقاء الثاني مع نتنياهو متروك للجهاز التنفيذي

أسر السودانيين بالصين: مستاؤون لتأخير إجلاء أبنائهم

نيابة غسيل الأموال تحجز علي نادي كافوري وبرج الغابة

قناة الملاعب

كبير يصدر قرار تعيين لجنة تسيير لنادي النيل الرياضي

سباق الدراجات الدولي يصل الخرطوم

الاتحادات الرياضية تؤكد على أهلية وديمقراطية الرياضة

الكوارتي يؤكد دعمه لنادي الهلال كادوقلي

الفلاح عطبرة ينتصر على الخرطوم الوطني بهدف باستاد عطبرة

المريخ الفاشر ينتصر على الرابطة كوستي بهدف باستاد كوستي

الأهلي مروي ينتصر على حي العرب بورتسودان بهدف باستاد كريمة

الأمل عطبرة يستضيف الأهلي الخرطوم مساء اليوم باستاد عطبرة

الأهلي شندي يستضيف الهلال الفاشر باستاد شندي

الهلال العاصمي يلتقي الشرطة القضارف مساء اليوم باستاد الهلال