إستثمارات تركية لصناعات الأعلاف والدواجن بأم روابة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
استقبل الأستاذ خالد الشيخ ميرغني المدير التنفيذي لمحلية أم روابة بمكتبه اليوم المستثمر التركي أيوب ياكان ، وناقش اللقاء رغبة الوفد الاستثمار في عدد من المشروعات بالمحلية.
وأوضح الطيب الهادي رئيس الوفد في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن المشروعات التي يرغب الاستثمار فيها هي صناعة الدقيق والدواجن والأعلاف والسماد بجانب تأهيل المصانع المتعطلة بالتنسيق مع حكومة المحلية والشركاء من أبناء المحلية.
وقال الطاهر إن البداية ستكون بالدقيق لحل مشكلة الخبز بالولاية ومن ثم المشروعات الأخرى .
من جهته، رحب المدير التنفيذي للمحلية بالوفد الزائر مشيرا إلى اهتمام المحلية بمعاش الناس وقال إن المحلية تتمتع بالعديد من المزايا والامكانيات التي تؤهلها لاحتضان هذه المشروعات، مؤكدا تسهيل المحلية لكافة الإجراءات التي تسهم في تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم مواطني المحلية.
وكان قد حضر اللقاء مفتش الرئاسة وأعضاء منسقية قوى إعلان الحرية والتغيير ووفد الغرفة التجارية والصناعية وتجار ومربو الماشية ومدير الثروة الحيوانية بالمحلية .
وعقب اللقاء قام المدير التنفيذي والوفد بزيارة ميدانية لمعصرة محمد الأمين الريح ومزرعة عبد العزيز ومزرعة عبد العزيز قانون لتسمين البقر الهولندي.
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