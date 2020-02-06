البرهان يجافي الحقائق ويقول منكراً

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد اللقاء العار الذي جمع #الخائن_البرهان ب#الجزار_المجرم_نتنياهو فى اوغندا وبوساطة أو ضغط اماراتى (فالأمر سيان والنتيجة واحدة وهى ان اللقاء قد تم والخيانة قد وقعت) ، بعد ماجرى وعندما اكتشف البرهان ان الامر لايمكن ان يبقى فى طى الكتمان وإن الصهاينة الذين وثق فيهم وجلس اليهم قد افشوا سره واذاعوا أمره لم يتراجع الرجل عن اثمه ولاندم على خطيئته وانما خرج علينا بمنكر من القول وزورا ، وتحدث بما هو نفسه يعرف انه ليس صحيحا وهذا دأب الطغاة والجبابرة الذين تأخذهم العزة بالاثم فلا يعتذرون ولايتراجعون .

الفريق البرهان بعد رجوعه من #لقاء_العار اجتمع بمجلسى السيادة والوزراء واطلعهما على ماجرى غير متأثم ولانادم بل انه ذهب اكثر من ذلك وهو يتحدث عن ان مصلحة البلد هى التى دفعته لما قام به وهذه مغالطة كبرى يمكن تفصيل الحديث فيها لاحقا ان اقتضى الأمر ذلك.

الفريق البرهان – بحسب إعلام مجلس السيادة الإنتقالي – تحدث يقول :

تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في يوغندا ، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني ، أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤلية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية.

كما أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية .

وبالله التوفيق

ونسأل الفريق البرهان من انتخبك أصلا وفوضك للتقرير فى قضية مصيرية ؟ ومن خولك الحديث عن مصالح البلد وانت تضع يدك بيد هذا المجرم الجزار ؟ ومن قال لك اننا نربط تحقيق مصالحنا بإقامة علاقة مع هذا الكيان الغاصب المجرم ؟.

ونسألك كيف تفكر ان صيانة الامن الوطنى السودان يمكن ان تتحقق بمثل هذه العلاقة التى لايقبل بها اهل السودان ولايرحبون بها ولايرونها امرا سليما ، ولايقولن لك احد ان البعض لايرى بأسا فى فعلك فهذا هراء من القول ومنكر لايمكن البناء عليه فالمتفقون مع خطوتك الخيانية قلة نشاذ لايؤبه بهم ولا اعتبار لرأيهم وهم محكومون برأى الاغلبية الحرة المناهضة للتطبيع.

اما قولك ان موقف الشعب السودانى مبدئى وثابت مع القضية الفلسطينية فانك بلقائك المنكر مع الجزار المجرم وحديثك عن التطبيع مع العدو الغاصب فانك بذلك تخالف الموقف المبدئ وتكون فى صف المتآمرين على الشعب الفلسطينى المتوافقين مع #المجرم_ترامب واتباعه من الحكام العرب المنخرطين فى ترويج وتسويق #سرقة_القرن وبئس المسار مسارك الذى اخترته وبئس الجليس جليسك الذى دنست يدك بمصافحته والجلوس معه ، ولعمرى ان لقاءك العار سقطة وقولك هذا ودفوعاتك التى تظن انها ستمسح العار عنك

ليست إلا سقطة اخرى ستتبعها سقطات وغدا نرى فيك ما لانراه اليوم.