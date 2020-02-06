تجمع المهنيين: شركة أرياب للتعدين يمكنها المساهمة في بناء الاقتصاد القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال إسماعيل التاج، المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، إن شركة أرياب يمكن أن تسهم في بناء الاقتصاد القومي، لاكتسابها خبرات كافية لمدة 29 عاماً. وأوضح التاج في ندوة أقامتها شركة أرياب، بمنطقة هساي للتعدين، مساء الثلاثاء، إن تهريب ذهب التعدين العشوائي عبر مطار الخرطوم الدولي لا يعتبر تهريباً وإنما جريمة منظمة تضر بالاقتصاد القومي. وأشار إلى أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام منتقدًا استمرار امتلاك الأجهزة العسكرية لشركات، وأوضح أن تمدين الشركات سوف يعزز من الشفافية والحد من التعدي على المال العام، وحث التاج العاملين في الشركة على بناء نقابة مستقلة ديمقراطية لتعمل على حمايتهم وتفاوض باسمهم جماعيًا لتحسين الرواتب، التي اشتكى العاملون من ضعفها.

وقال عبد المنعم بلال،مدير حقل الشركة بمنطقة هساي، إن الشركة توفر (500) ألف دولار مخصصة لتنمية المنطقة، التي توجد بها سبع قرى، وأشار إلى أنها تذهب إلى حكومة ولاية البحر الأحمر، وأوضح أن الشركة توفر تأميناً صحياً للعديد من أهالي المنطقة غير العاملين، إضافة إلى دعم الكادر الصحي والتعليمي بمبالغ شهرية لضمان استمراره في خدمة المنطقة، وأكد بلال على التزام الشركة بإجراءات السلامة والاحتياطات المهنية للعاملين والأرض بخصوص استخدامها لمادة السيانيد في استخلاص الذهب حيث وضع مشمعات واقية لمنع تسربها.