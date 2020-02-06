مخطئ بتعويلك على امريكا يابرهان.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبريرات واهية وفطيرة حاول البعض ان يطرحها ويدافع بها عن لقاء العار الذى جمع #الخائن_البرهان ب #المجرم_نتنياهو فى اوغندا يوم الاثنين الماضى ، وهو اللقاء الذى اثار عاصفة كبرى من الانتقادات لم تهدأ ولن تهدأ الى ان يتبين للجميع خطأ الخطوة وكارثية النتائج المترتبة عليها واولها مخالفة الثوابت القاطعة بجرم التواصل مع المحتل المجرم الغاصب.

من الاخطاء الكبرى التى وقع فيها الغير معترضون على #اللقاء_العار ان الخطوة تمهد لحل مشاكل السودان الاقتصادية وهذا وهم بالغ وسوء قراءة للواقع من حولنا فهذه دول من حولنا مرتبطة باسرائيل ولها علاقات رسمية مع العدو الصهيونى وحالها بالغ السوء ووضعها غاية فى البؤس ولم ينفعها التطبيع ولم ينعكس على معاش الناس ولا اقتصاد البلد وهذه تشاد واريتريا وجنوب السودان وكلها تعانى من فقر مدقع وبؤس ظاهر لم يعالجه التطبيع ولم تتحسن احوال تلك البلدان فما الذى يجعلنا نختلف عنهم ؟ اليس هو الوهم بعينه ؟

البعض يرى ان الوصول الى رضا امريكا ورفعها الحظر عنا يتمثل فى العبور من بوابة التطبيع وهذا وهم فادح وخطأ آخر اكثر وضوحا من سابقه فهذه العديد من البلدان التى وثقت فى الوعود الأمريكية لم تخرج إلا بخفى حنين ، ونحن انفسنا جربنا كذب الأمريكان وعدم وفائهم بالعهود فقد وعدوا نميرى من قبل بان اكمال صفقة ترحيل الفلاشا ستكون ثباتا لحكمه ودعما مطلقا له وهذا ما لم يحدث اذ ان العكس هو الصحيح فهم قد تنكروا له وسريعا سقط الطاغية غير منتفع من علاقته باليهود ولقائه بالمجرم الجزار شارون ، وجاء الطاغية المعزول البشير ووعده الأمريكان ومنوه ولم يفوا له باى شي فلا خفت الضائقة الاقتصادية فى البلد ولا تم ايقاف التلويح بسيف المحكمة الجنائية الدولية المسلط عليه وتمت ازاحته ولم يشفع له خضوعه لامريكا وسيره فى ركابها ، ويمكننا ايراد الكثير من النماذج على غدر الأمريكان وتنصلهم من وعودهم وعدم التزامهم بما يقطعونه على انفسهم فكيف للبرهان ومن يؤيدونه التعويل على امريكا واسرائيل ، وليعلم هؤلاء الغافلون أنهم سيكونوا أول الضحايا الذين ستركلهم واشنطون بعد ان يكملوا المطلوب منهم ودون ان ينالوا شيئا وسيرجعون خائبين يجمعون بين الذل والعار وبئس الحال حالهم ويا لسوء مصيرهم فكن عارفا ذلك يابرهان.