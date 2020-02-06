اصل اللقاء مرفوض ياقوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الاعلان رسميا عن لقاء العار باوغندا خرج علينا السيد وزير الاعلام والناطق الرسمى بإسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح ليقول ان اللقاء الذى جمع البرهان بالجزار المجرم نتنياهو لم يتم بعلم الحكومة وإنه لم يتم اخطار مجلس الوزراء بالامر ، واول استشكال على فيصل ان اللقاء قد تم فعلا وليس النزاع اجرائيا ليقول لنا ان برهان قد التقى نتنياهو دون اخطار لمجلس الوزراء او علم منه بالحدث وكأنما المشكلة ليست فى أصل اللقاء وانما فقط فى التنسيق بين مكونات الحكم وهذا خلل واضح وقصور فى الرؤية وعدم صدق مع النفس وعدم اتساق مع الموقف المعلن مسبقا والذى يشكل ثابتا لايتغير وهو مناصرة الشعوب التى تسعى لتحرير ارضها وقوى التحرر بشكل عام وليس هناك مصداق ابرز من الشعب الفلسطينى على ذلك.

قوى إعلان الحرية والتغيير أصدرت بيانا اعلنت فيه اعتراضها على #لقاء_العار ولكن مايعيب هذا البيان ويجعله دون الطموح هو اقتصار انتقاد هذه الخطوة على القول بان برهان تجاوز حده واقتحم لجة ليست له وهذا انتهاك للوثيقة الدستورية وخرق لها ، وكأن المشكلة ليست فى أصل اللقاء وانما فقط فى الاعتداء على الاختصاص والفريق البرهان بفعله هذا خالف الوثيقة الدستورية وهذا الكلام من الحرية والتغيير أو غيرها ليس إلا انصرافا عن اساس القضية والانتقاد الذى يمكن ان يوجه للحرية والتغيير هو تمسكها بالشكليات واغفالها جوهر الموضوع .

وهذه بعض الأخبار على تعليق الحرية والتغيير على #اللقاء_العار.

قوى الحرية والتغيير:

…. لم يتم التشاور معنا بشأن لقاء البرهان ونتنياهو وهو ما يلقي بظلال سلبية على الوضع في البلاد

… العلاقات الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية وما جرى يشكل تجاوزا كبيرا

… إحداث تغييرات بحجم العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته

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… نرفض كل أشكال التجاوز للوثيقة الدستورية والمهام والسلطات المنصوصة بوضوح فيها

النقاط اعلاه تلخيص لبيان قوى إعلان الحرية والتغيير حول #لقاء_العار وهو كلام ضعيف ويغفل عن أصل القضية وجوهرها ويهرب الى التمسك بالشكليات وهذا خطل فى الرأى وتشخيص خاطئ.