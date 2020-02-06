“حميدتي” يلتقي القيادات الأهلية بشرق السودان

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، استمرار مسار الشرق في مُفاوضات جوبا بمُشاركة مُمثلين لأهل المَصلحة لكل ولايات الشرق، وتشكيل لجنة مَسَاعِي حَميدة تعزيزاً لقوة اللحمة بين مُكوِّنات الولايات الثلاث.

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وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، عقب اجتماعه مساء أمس بمقر إقامته بعددٍ من قيادات الإدارات الأهلية والنُّظّار والأعيان والوكلاء بولايات الشرق الثلاث، أنّ الاجتماع أمّن على اتفاقية الشرق، ومُراجعة صندوق الإعمار عبر بيت للخبرة، بما يُعزِّز أمن واستقرار الشرق، ونَاقَشَ الاجتماع قضية مَسَار الشرق في مُفاوضات جوبا من أجل الوصول إلى سلامٍ شاملٍ يُعبِّر عن كل مُكوِّنات الشرق، ويُحقِّق التنمية المُستدامة، ويسهم في رتق النسيج الاجتماعي لبناء دولة العدالة والحرية والسلام.

وعَبّرَ عددٌ من النُّظّار والمشايخ والعُمد ووكلاء النُّظّار من الولايات الثلاث، عَن ترحيبهم بما تمّ خلال الاجتماع، وأكّدوا دعمهم ومُساندتهم لمُعالجة كل قضايا الشرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)