دعوة لمجمع الفقه بإصدار فتوى تُجيز التبرُّع بالقرنية

دَعَت جمعية اختصاصي العيون، لضرورة التبرُّع بالقرنية من ذوي الأشخاص المتوفين حديثاً، ونادت مجمع الفقه الإسلامي بإصدار فتوى شرعية بإجازة التبرُّع بها، وأكّدت أنّ عمليات زراعة القرنية ناجحة بالبلاد وتحتاج لمُتبرِّعين وتوفير مُعينات عمليات نقلها وتركيبها.

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وقال استشاري طب وجراحة العيون البروفيسور عبد القادر الساعوري في تصريحات أمس، إنّ مستشفى الخرطوم التعليمي للعيون بحاجة للدعم من قِبل الدولة حتى يعود لما كان عليه من تقديم خدمة بمُستوى جيد، وأشار على هامش مؤتمر الـ(21) للجمعية السودانية لاختصاصيي طب العيون بفندق كورنثيا إلى أنّ مجلس التّخصُّصات الطبية وَافَقَ على إنشاء التخصُّصات الدقيقة في العيون.

وأضاف الساعوري، بأنّ السودان يُعاني من زراعة القرنية، لأنّ مُعظم الناس غير مُقتنعين بالتبرُّع بها بعد الوفاة، وَتَابَع: “التبرُّع مُهمٌ حتى يكون صدقة جارية يستفيد منها المريض”، وأوضح الساعوري أنّ مُشكلة القرنية مُنتشرة وسط الفقراء أكثر من الأغنياء لكنها مُكلّفة جداً وتتراوح بين (1000 – 1200) دولار، وأنّ حوالي (90%) من المُواطنين لا يقدرون على شرائها وهي خارج التأمين الصحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)