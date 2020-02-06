قيادية بالحركة الشعبية: للمرأة دور مهم في السلام

أكدت فواتح النور البشير القيادية بالحركة الشعبية جناح مالك عقار عضو اللجنة المشتركة لمراقبة وقف العدائيات وفتح المسارات، أن المرأة تلعب دورا كبيرا في اتفاقيات السلام .

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وفي تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية، بولاية النيل الأزرق قالت فواتح، إن المرأة بالحركة الشعبية لها وضعها ومكانتها وتخصص لها نسبة تمثيل مقدرة تمكنها من نيل حقوقها كاملة، لافتة إلى أن المرأة شاركت في كافة جولات المفاوضات والدليل وجودها في لجنة وقف العدائيات ومراقبة تنفيذ الاتفاقية.

وأكدت حصول المرأة في الطرف الآخر على نسبة ٤٠% كالمرأة هنا وتمثيلها في كافة الأجهزة بالحركة الشعبية وللمرأة مساهمات واضحة ودورها مشهود في تحقيق السلام باعتبارها المتضرر الأول من أحداث الحروبات والعدائيات لأنها فقدت الابن والأخ والزوج الذي يمثل السند بالنسبة لها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)