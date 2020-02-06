قبول استقالة كمال عبيد من جامعة أفريقيا العالمية

التاريخ: 06-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة قبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقالة مدير جامعة أفريقيا العالمية أ.د. كمال محمد عبيد. Advertisements وطبقاً لمقرر مجلس الجامعة د. أسامة ميرغني التأم اجتتماع للمجلس أمس برئاسة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور انتصار صغيرون بمكتبها في الوزارة. وأوضح د. أسامة بحسب صحيفة الصيحة، أنه تم خلال الاجتماع قبول استقالة مدير الجامعة، وسيتم تكليف مدير جديد لتسيير أعمال الجامعة إلى حين انعقاد اجتماع مجلس الأمناء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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