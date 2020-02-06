الفساد تحدد موعداً لاستجواب مدير هيئة الآثار والمتاحف السابق ونائبه

التاريخ: 06-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة اغلقت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي أمس الاربعاء ملف اتهام مدير هيئة الآثار والمتاحف السابق الذي اقالته مطلع الاسبوع الماضي، ونائبه بخيانة الامانة. Advertisements وحددت المحكمة بحسب صحيفة السوداني الدولية جلسة مطلع الاسبوع المقبل لاستجواب المتهمين ومن ثم التقرير بشأن الاتهام من عدمه حسبما تراه المحكمةمن بينات، وجاء ذلك بعد ان استغنت المحكمة عن بقية شهود الاتهام لغيابهم المتكرر عن المثول امام المحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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