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حسم الجدل حول ملكية أسهم شركة (س)

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التاريخ: 06-فبراير-2020

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حسم الجدل حول ملكية أسهم شركة (س)

علمت مصادر، أنّه تَمّ حَسم الجدل حول ملكية نزاع الأسهم بشركة (س) للغلال أمس.

 

وتَمّ الاتفاق على أن تكون (65%) من الأسهم لبنك أمدرمان الوطني، بينما الـ(35%) للمُساهمين، مع بقاء الإدارة الحالية كما هي.

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وبحسب صحيفة الصيحة، كان نزاعٌ قد نَشَبَ بين عددٍ من الأفراد حول أسهم الشركة، الأمر الذي أثّر في الشركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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