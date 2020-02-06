حجز كافة مباني جامعة افريقيا في شبهة فساد

حجزت نيابة مكافحة الفساد الاول من امس الثلاثاء على كافة المباني والقطع السكنية التي تتبع لجامعة افريقيا العالمية وذلك على خلفية تجاوزات وتعدي بشأن التصرف في اراضي المدينة الرياضية.

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وأشارت تقارير رسمية بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى انه قد تم التعدي على المدينة الرياضية التي تقلصت مساحتها من 1.488.144 متر مربع لتصبح بعد التغول “406.000”م2 وتمت هذه السرقة على مراحل، وان الاراضي ذهبت الى نافذين وجزء منها لجهات مجهولة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)