قيادي بالتحرير والعدالة: أنوي زيارة اسرائيل خلال الايام المقبلة

جدد القياي بحزب التحرير والعدالة جناح ابو قردة موسى ابكر عوض ضرورة التطبيع مع دولة اسرائيل مشيرا ان كثير من المكاسب يمكن ان تتحقق بما فيها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وذلك للعلاقة القوية التي تجمع بين اسرائيل والولايات المتحدة الاميريكية وايضا علاقتها التي تتحسن بصورة كبيرة مع دول الخليج، مشيرا الى المجتمع السوداني خصوصاً الشباب صار اكثر تقبلا لفكرة التطبيع وذلك للمعاناة التي وجودوها نتيجة المقاطعة مع اسرائيل.

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وقال في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني الدولية أنوي زيارة اسرائيل خلال الايام المقبلة ولقاء قيادات اسرائيلية بالاضافة الى لقاء الجالية السودانية باسرائيل والتي يبلغ تعدادها الآلاف لبحث مشاكلهم، مشيداً في ختام حديثه باللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الجدير بالذكر ان موسى كان اول من دعا للتطبيع مع اسرائيل من داخل حزبه وجاهر بذلك في وسائل الاعلام المختلفة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)