معلومات جديدة عن زيارة البرهان لأوغندا والخارجية تدرس ردود الفعل الدولية

تحصلت مصادر، على مزيد من التفاصيل بشأن لقاء رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المصادر أن البرهان لم يصطحب أي مسؤول سواء من المجلس السيادي أو غيره خلافاً لما أثير، وأن من رافقوه بعض الحرس فقط، وأن الزيارة بدأت في الصباح الباكر وعاد في التاسعة مساءً، وأكدت أن اللقاء كان مغلقاً.

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وفي السياق، وبحسب صحيفة الصيحة، فإن وزارة الخارجية تلقت عدداً كبيراً من ردرود الفعل العالمية والإقليمية حول اللقاء، وأنها تعمل على رصدها لتقييم الموقف العام، وأفادت المصادر بأن اعتراض الوزارة كان على الطريقة التي تم بها اللقاء، باعتبار أن العلاقات مع الدول من صميم العمل الدبلوماسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)