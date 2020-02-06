متظلمون سلبت الانقاذ اراضيهم يطالبون النائب العام بالتدخل

التاريخ: 06-فبراير-2020
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دعا ورثة المرحوم خير السيد الامين بابكر النائب العام تاج السر علي الحبر للتدخل لحسم قضيتهم التي قالوا انها ظلت في ردهات المحاكم منذ خمس سنوات والمتهلقة باستيلاء نافذين في النظام البائد على اراض تخصهم مساحتها “7” افدنة بكافوري بواسطة مستندات مزورة.
واوضح صلاح خير السيد وكيل الورثة بحسب صحيفة السوداني الدولية انهم تقدموا بفتح بلاغات ضد المتهمين وظلت المحاكم تمارس المماطلة وتقوم بشطب الدعاوى بعد ضغط من سلطات الانقاذ، واضاف انهم لم يتمكنوا من نيل حقوقهم في الحكم المدني، واشار الى انهم تقدموا بطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا غير انه قوبل بالرفض من قبل نائب رئيس القضاء، وشدد على ضرورة معرفة اسباب الرفض خاصة في قضية الساقية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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