(هاآرتس): اجتماع “البرهان – نتنياهو” إنجاز دبلوماسي ضخم

وصفت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، اجتماع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإنجاز الدبلوماسي الضخم.

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وقالت الصحيفة إن الاجتماع من شأنه أن يحسن موقف السودان مع الولايات المتحدة، ويساعد الخرطوم في التخلص من الصورة المنبوذة، وبالنسبة لإسرائيل كان إنجازاً دبلوماسياً ضخماً مع دولة عربية أفريقية.

فيما كشف مسؤول رفيع بالجيش السوداني بحسب صحيفة الصيحة، أن البرهان وافق على مقابلة نتنياهو، لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك سيساعد في “تسريع” عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وقال إن “دائرة صغيرة” من كبار المسؤولين في السودان كانت على علم بالاجتماع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)