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خبير اقتصادي يطالب بتغيير العملة مع الخيار الصفري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-فبراير-2020

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خبير اقتصادي يطالب بتغيير العملة مع الخيار الصفري

طالب بروفيسور حسن ماشا مدير مركز دراسات الاقتصاد الاسلامي جامعة القرآن الكريم وزير المالية بضرورة تغيير العملة.

 

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وأشار في افادات لصحيفة السوداني الدولية ان كل الذين يتلاعبون في سعر الصرف والدولار لديهم كميات من الاموال خارج الجهاز المصرفي، وأكد ماشا للمالية ان لا تتخوف من تكلفة الطباعة في ظل تكاليف اكثر منها وبلا فائدة.

 

 

وناشد وزير المالية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة للسيطرة على الفساد المالي الموجود، وقال لا بد ان يتم طباعة عملة جديدة مع الخيار الصفري اي (تجعل الـ 10 جنيه واحد جنيه” وان هذا الخيار يحافظ على قيمة الجنيه ويسيطر على الكتلة النقدية، وقال انا كخبير اشك في انه ما زال هناك عملة تطبع خارج الجهاز المصرفي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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