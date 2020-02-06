رد ناري من فنزويلا على ترامب: إنك “نصاب و متعجرف”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، على خطاب الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، الذي ألقاه أمام ​الكونغرس​، وهاجم فيه نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

ووصف أرياسا، الرئيس الأمريكي بـ”نصاب متعجرف”، حسب وكالة “رويترز”.

وقال: “ترفض فنزويلا وتدين بشدة، أمام المجتمع الدولي، التصريحات التدخلية التي أدلى بها دونالد ترامب، خلال خطابه السنوي في الكونغرس الأمريكي”، مشيرا إلى أن واشنطن بتصريحاتها “تهين الشعب الفنزويلي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد “بسحق الطغيان” في فنزويلا، بالإشارة إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه أمام الكونغرس: “تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو… مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك شعبه. لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره”.

وأضاف: “نحن نؤيد آمال الكوبيين والشعب في نيكاراغوا والفنزويليين في استعادة الديمقراطية” في بلادهم.