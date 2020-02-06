حركة حماس: المقاومة هي الرد العملي على “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المقاومة الممتدة على طول الضفة الغربية هي الرد العملي على “صفقة القرن”، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت وكالة “صفا” الفلسطينية، اليوم الخميس، أن حركة “حماس” اعتبرت أن “المقاومة والاشتباكات بين جماهير شعبنا من أقصى جنوب الضفة إلى شمالها، وفي قلب القدس المحتلة، هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة “ترامب التصفوية”.

وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان: “في مقابل وهم الضم، الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية، هناك قرار من كل شعبنا الفلسطيني بطرد المحتل من الضفة الغربية وقلع مستوطناته”.

ولفت إلى أن “جماهير الشعب الفلسطيني، هي التي ستحسم الصراع وستنتزع حريتها، “وستدوس بأقدامها صفقة ترامب التصفوية”.

وأضاف: “على كل مكونات الأمة أن تقف إلى جانب مقاومة شعبنا المشروعة، وأن توقف بعض الأطراف العربية تطبيعها مع الاحتلال، فهو إلى زوال”.