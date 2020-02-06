الهلال بدون جمهور يستضيف الشرطة في الدوري السوداني الممتاز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يخوض الهلال، ثاني الترتيب بالدوري السوداني لكرة القدم، أولى مبارياته بالدور الثاني لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، حين يستضيف أحد متذيلي الترتيب فريق الشرطة مساء اليوم الخميس باستاد الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان.
وسيخوض الهلال صاحب الـ 32 نقطة، بدون جمهوره للمرة الثانية على التوالي، إنفاذا لعقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني عليه، بعد مباراته الأولى أمام المريخ الفاشر.
وستكون المباراة هي الرسمية الأولى محليا، للمدير الفني الفاتح النقر الذي تولى المهمة خلفا للمصري حمادة صدقي، بعد انتهاء الدور الأول من الممتاز، كما ستكون مباراة الشرطة هي الأولى محليا للمهاجم العراقي عماد محسن، وللمدافع الإيفواري ديديه كاديو الذي يتوقع أن يشارك منذ البداية
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