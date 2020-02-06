إذاعة تونسية :أطهر الطاهر يحترف في الليتوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكرت إذاعة جوهرة اف ام التونسية أن وجدي كشريدة المدافع الأيمن لفريق النجم الساحلي قد قرر الرحيل عن بطل جوهرة الساحل فيالتسجيلات الصيفية لخوض تجربة إحترافية مع احد الأندية الأوربية وان النادي وضع الظهير الأيمن لنادي الهلال أطهر الطاهر كخيار لخلافةكشريده بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مرحلة المجموعات دوري أبطال أفريقيا واشارت الإذاعة ان أطهر سيكون تحت المراقبة من خلال مشاركته مع المنتخب السوداني في تصفيات أمم أفريقيا.

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