غوتيريش يبعث برسالة هامة لعبد الفتاح البرهان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام، التي دشنتها الأمم المتحدة في مارس/آذار 2018.

جاء ذلك برسالة أرسلها لرئيس مجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وفق بيان صادر عن إعلام المجلس الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول.

وأعرب غوتيريش، عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام، التي دشنتها الأمم المتحدة في مارس 2018.

وأوضح، أن المبادرة أحرزت تقدما كبيرا فى مجالات حفظ السلام منذ تدشينها.

وأضاف بحسب ذات المصدر، أن “قضية السلام المستدام تظل قضية مركزية مع الشركاء؛ لتبرهن عن قدرتنا لدعم العملية السياسية”.

ودلل البيان، على ذلك، بنجاح المبادرة من خلال الالتزام بتوقيع السلام فى إفريقيا الوسطى، عبر الشراكة مع الاتحاد الإفريقى، والتي أثمرت اتفاقا لازال قائما في دولة جنوب السودان.

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام في جنوب السودان، بالإضافة إلى عملها، قامت بأعمال التنمية وإخلاء المدنيين من مناطق النزاع.