بعد توقف دام 28 عاماً ..التجارة تكشف عن بدء برنامج يسمح بالاستيراد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وكيل التجارة والصناعة محمد علي عبد الله عن بدء برنامج يمنح الموافقة المسبقة للاستيراد عبر لجنة حكومية رفيعة من عدة جهات بعد غياب لقرابة ٢٨عاماً.

وقال الوكيل طبقاً لسودان تربيون إن الوزارة تمنح الموافقة المسبقة للاستيراد عبر لجنة شكلها الوزير تضم ممثلين لبنك السودان المركزي ووزارة المالية والجمارك والتجارة إلى جانب الجهات الأخرى.

وأوضح أن اللجنة تدرس طلبات الاستيراد وتتأكد من مدى اكتمال وحقيقة الأوراق بحوزة المستورد إلى جانب وجوده في سجل المصدرين والمستوردين فضلاً عن صحة الفواتير وكافة الإجراءات الخاصة بعملية الاستيراد ليتم بعدها منح الاذن بالاستيراد.

ونوه الى ان البرنامج المعني بدأ اعتباراً من منتصف الشهر الماضي بعد غياب تام للوزارة لقرابه 28 عاماً.

وأردف: بدأت تتكشف لنا بعض الحقائق حول الاستيراد بعد تطبيق البرنامج، وسيكون لدينا إحصاءات واضحة بنهاية العام حتى تبنى عليها الدولة سياسات لترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتوظيفه للسلع الاستراتيجية”.

ونفى الوكيل وجود حظر على استيراد السلع وقال انهم قاموا بتنفيذ برنامج الدولة الذي يقضي بتطوير وتنمية الصادرات وترشيد الواردات لتخفيف العبء والضغط على الدولار واستنزاف عملات اجنبية صعبة