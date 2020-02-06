بوتين: الاتفاق النووي الإيراني أمر حاسم للاستقرار الإقليمي والعالمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تقديم سفراء أجانب أوراق اعتمادهم في الكرملين، أن الاتفاق النووي مع إيران، أمر حاسم بالنسبة للاستقرار الإقليمي والعالمي .

وقال بوتين “ستواصل روسيا بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني. نعتبر هذه الاتفاقية الدولية حاسمة بالنسبة للاستقرار العالمي والإقليمي”.

RT

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