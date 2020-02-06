طائرة تنشطر إلى 3 أجزاء في مطار إسطنبول وإجلاء الركاب من بين الشقوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول وانشطرت إلى 3 أجزاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب.

وذكرت قناة “أن تي في” الإخبارية أن طائرة الخطوط الجوية “بيغاسوس” كانت تصل إلى مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق.

حسب “أسوشيتد برس” يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع.

وكما أفاد تلفزيون “إن تي في” فإن الطائرة اشتعلت فيها النيران بعد انزلاقها لكنها انقذت منذ ذلك الحين.

وقالت الوزارة إن الحادث كان نتيجة “هبوط عنيف”.

وأضاف وزير النقل محمد شيت تورهان أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا وستة من أفراد الطاقم من مقاطعة إزمير غربي تركيا. وقال حاكم إسطنبول علي يرليكايا على موقع تويتر إن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ تعمل على إجلاء الركاب.

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل. وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية على العشب بجوار المدرج.

وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءا خارجيا من الطائرة وقد اشتعلت فيه النيران.