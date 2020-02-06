دولة عربية تكشف تفاصيل مبادرة وساطة جديدة لحل الأزمة الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد وزيرا الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، مساء أمس الأربعاء، لقاء في مدينة بنغازي، مع أعيان وحكماء ومشائخ القبائل الليبية، لمناقشة الوضع الليبي الراهن.

وبحسب مكتب التواصل والإعلام في الحكومة الليبية المؤقتة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، استمع بوقادوم إلى كافة جوانب الأزمة وآراء الأعيان حولها، مؤكدا نقلها لرئيس الجزائر لتضمينها في بنود الحوار خلال المبادرة الجزائرية.

وأفصح وزير الخارجية الجزائري، عن تفاصيل مبادرة الوساطة السياسية التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سعيا لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الجلوس على طاولة الحوار.

فيما نقل مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا خلال اللقاء، لوزير الخارجية الجزائري حقيقة الوضع الراهن ومعاناة معظم سكان ليبيا من الجرائم التي اقترفتها المجموعات المسلحة في حق الشعب الليبي.

وأوضح مشائخ وأعيان القبائل، أن الهدف من إقفال المنشآت النفطية، “هو تجفيف منابع تمويل الإرهابيين، الذين استقوت بهم حكومة الوفاق، بالتعاون مع نظام أردوغان التركي”، وفق نص المنشور.

كما أكدوا موقفهم بدعم مجلس النواب والحكومة الليبية، ووقوفهم خلف الجيش الليبي حتى تطهير كامل التراب الليبي وتأمين حدوده وإقليمه البري والبحري والجوي.