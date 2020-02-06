التاريخ: 06-فبراير-2020
4 مشاهدة
عبر الطلاب السودانيون باوهان عن استيائهم من تأخر اجلائهم الى السودان في وقت تستعد فيه اسرهم بالخرطوم لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الخميس.
وأشار عضو اللجنة المكلفة من الأسر والأهالي لمتابعة قضية الطلاب المحتجزين بمدينة اوهان الصينية محمد مرتضى عن تخصيص وزارة المالية مليون دولار جاهزة للصرف لاجلاء الطلاب من اوهان، منها “500” ألف دولار للطيران.
وأبان بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان وزارة الخارجية ابلغتهم بان المبلغ المخصص للاجلاء “600” ألف دولار، لكنه أبدى استغرابه لتأخر الاجلاء الى الآن رغم توجيه المجلس السيادي وجاهزية وزارة الصحة، كما أبدى استغرابه من تناقض الحديث حول المبلغ المحدد للاجلاء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أسر السودانيين بالصين مستاؤون لتأخير إجلاء أبنائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.