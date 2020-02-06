أسر السودانيين بالصين مستاؤون لتأخير إجلاء أبنائهم

عبر الطلاب السودانيون باوهان عن استيائهم من تأخر اجلائهم الى السودان في وقت تستعد فيه اسرهم بالخرطوم لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الخميس.

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وأشار عضو اللجنة المكلفة من الأسر والأهالي لمتابعة قضية الطلاب المحتجزين بمدينة اوهان الصينية محمد مرتضى عن تخصيص وزارة المالية مليون دولار جاهزة للصرف لاجلاء الطلاب من اوهان، منها “500” ألف دولار للطيران.

وأبان بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان وزارة الخارجية ابلغتهم بان المبلغ المخصص للاجلاء “600” ألف دولار، لكنه أبدى استغرابه لتأخر الاجلاء الى الآن رغم توجيه المجلس السيادي وجاهزية وزارة الصحة، كما أبدى استغرابه من تناقض الحديث حول المبلغ المحدد للاجلاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)