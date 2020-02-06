نيابة غسيل الأموال تحجز على نادي كافوري وبرج الغابة

التاريخ: 06-فبراير-2020
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حجزت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على نادي كافوري وبرج الغابة في الخرطوم بحري، لشبهة فساد في الأراضي.
وكانت النيابة قد حجزت النادي والبرج لشبهة فساد واستغلال نفوذ عقب حصولها على معلومات حول الحصول على قطع الأراضي المشيدان عليها، وفقاً لتحقيقات مطولة فتحتها النيابة عن منظمة معارج للسلام والتنمية التي يديرها ويشرف عليها أشقاء الرئيس السابق محمد وعبد الله وعلي.
وكشف مصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية عن ان نيابة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خاطبت في وقت سابق مدير عام الاراضي بشأن قطع الأراضي الخاصة بالنادي والبرج ووفقاً لذلك تم الحجز.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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