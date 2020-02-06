اجتماع لمجلس الوزراء

عَقَدَ مجلس وزراء الحكومة الانتقالية أمس، اجتماعاً استمر عدة ساعات.

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وعملت مصادر، أنّ أحد أهم أجندة الاجتماع، كانت اللقاء الذي جَرَى بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدنية عنتيبي الأوغندية الاثنين الماضي.

وكان البرهان قد عقد لقاءً إعلامياً أمس بحسب صحيفة الصيحة، كشف فيه تفاصيل ودواعي لقائه مع نتنياهو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)