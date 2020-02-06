الشيوعي: تأييد الجيش لمخرجات اجتماع البرهان بيوغندا مؤشر سيعيد البلاد الى عهد الانقلابات العسكرية

وصف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف اعلان القوات المسلحة تأييدها لمخرجات اجتماع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بيوغندا، وصف ذلك بالمؤشر الخطير جداً الذي يعيد البلاد الى عهد الانقلابات العسكرية.

Advertisements

وقال يوسف بحسب صحيفة الجريدة: “ينبغي مواجهة تدخل الجيش في السياسة وقطع بأنه ليس لدى الجيش الحق في ابداء رأي سياسي وانما مهمته حماية الوطن فقط وطالبه بالالتزام بالحياد”. وشدد على ضرورة افصاح من اتهمهم البرهان بأن لديهم سابق معرفة بلقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو للرد على تلك الاتهامات، وجدد التزام الحزب الشيوعي بموقفه الرافض للتطبيع مع اسرائيل.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن قد دافع في مؤتمر صحفي عقده أمس بوزارة الدفاع دافع عن خطوة البرهان واعتبر انها خطوة جريئة تحول سياسة السودان الداخلية والخارجية ليصبح رقماً في العالم ويعود لريادته في العالم العربي، وأكد أن دواعي لقاء عنتيبي تتمثل في تحقيق مصالح السودان العليا، مع تأكيد ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية، مضيفاً أن من دواعيه أيضاً المحك الذي يوجد فيه السودان، من ضغط اقتصادي يحتاج لقرارات جريئة ترفع عن المواطن ما يقع عليه في معاشه، وأردف: على الجميع بذل قصارى جهدهم في كل الأجهزة الرسمية والشعبية بما يحقق طموحات الثورة وطموحات الشعب السوداني ويرفع عن كاهله المعاناة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)