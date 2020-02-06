فيصل: التطبيع مع إسرائيل خَرْقٌ لموقف الشعب السوداني

أكّد وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أنّ أيِّ تطبيعٍ للسودان مع إسرائيل يُعد خرقاً لموقف الشعب السوداني الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

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وأكد فيصل بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنه لا اعتراف أو تطبيع من قِبل الحكومة مع إسرائيل ما لم يتم الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في دولة مُستقلة على كامل أراضيه، وانتقد زيارة رئيس المجلس السيادي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان لمدينة عنتيبي.

وقال صالح إنّ فيها تَدخُّلاً من المجلس السيادي في السياسة الخارجية، التي تُعتبر من اختصاص ومهام الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء، وأشار إلى أنّ الحكومة الانتقالية مُحَدّدَة الصلاحيات ولا يَحق لها البت في مثل هذه القضايا الكُبرى التي يجب أن تُترك للحكومة الديمقراطية المُنتخبة والمجلس التشريعي، وقال: “لدينا حُدُودٌ لا نتجاوزها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)