تجمع شباب السودان يعلن تأييده للقاء البرهان ونتنياهو

التاريخ: 06-فبراير-2020
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أعلن تجمع شباب السودان دعمه وتأييده للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينه عنتيبي اليوغندية، وقال التجمع في بيان له: “من حق السودان بناء علاقات خارجية متوازنة تقوم على مصالح السودان لتحقيق المنافع للبلاد وعلى الشعب السوداني والاستقلال التام بجانب الاحترام المتبادل والإلتزام بمبدأ الحياد الإيجابي وتقديم مصلحة الوطن العليا على كافة المصالح الحزبية و الايديولجية.
ورحب التجمع بلقاء البرهان و نتنياهو وأعتبره بحسب موقع صحيفة الجريدة، خطوة في الإتجاه الصحيح وإنجاز كبير في طريق إنهاء عزلة السودان الدولية، وتصحيح مسار السياسة الخارجية السودانية وللارتقاء بالوطن نحو آفاق التنمية والاستقرار والرخاء والعيش الكريم، مؤكداً أن الانتقال السلس يجنب البلاد الوقوع في العنف والفوضى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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