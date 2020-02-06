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الصحة تنفي ما أثير حول اصابة مريض ببحري بالكورونا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-فبراير-2020

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الصحة تنفي ما أثير حول اصابة مريض ببحري بالكورونا

أكد مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.محمد نقد الله، أن تشخيص الحالة المرضية بمستشفى بحري للسودانية القادمة من المملكة العربية منذ “15” يوماً عبر ميناء بورتسودان ليست “كورونا” بحسب افادة فريق الوبائيات الولائية وقسم المحاجر الإتحادية استناداً على الفحوصات المبدئية.

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وأوضح نقد الله بحسب موقع صحيفة الجريدة، أن الحالة شُخصت بأنها تحتاج لعناية مكثفة ولا علاقة لها بـ “الكورونا”.

الخرطزم: (أخبار الخليج 365)

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